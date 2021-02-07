Відносини України і США: чи зможе Зеленський налагодити контакт з Байденом

Не минуло і 2 тижні після інавгурації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Водночас лідеру найпотужнішої країни вже приписують чималий вплив на події в Україні. Про це не припиняють говорити вголос міжнародні експерти з політиками.

Боротьба з корупцією, російським впливом всередині країни були й залишаються пріоритетними напрямками для Байдена ще з часів роботи в адміністрації Барака Обами. Детальніше – у матеріалі журналістів.

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Повернення впливу США

Ексочільник міністерствка закордонних справ Павло Клімкін вважає, що для Байдена Україна – фактично не закритий гештальт. Він хоче перетворити його на особистий успішний кейс не лише в боротьбі з системною українською корупцією та протидії російської агресії, а й у поверненні впливу США на міжнародній арені.

Сполучені Штати Америки завжди казали, що успішна протидія російської агресії – це фундаментальні дії, які без боротьби з корупцією є неможливими,

– зазначив Клімкін.

Штати готові надати Україні зброю

Не словом, а ділом Джо Байден не раз давав зрозуміти – Вашингтон надасть Україні летальну зброю для боротьби з агресором. А його "важка любов" (саме такими словами характеризує жорстку політику та тиск на Володимира Путіна сам Байден) дає зрозуміти, що питання війни на Донбасі для президента США – майже особисте.



Від чого залежить успіх Байдена / Фото Getty Images

Від чого залежить успіх Байдена

Експерти з міжнародної політики пояснили, що в багато чому успіх Байдена залежатиме від правильних і систематичних дій української влади по цей бік "океану".

Вони чекатимуть продовження реформ сектору безпеки і оборони. Добре, що в нас є закон про оборонні закупівлі, але ж він поки що не працює. Я б очікував повернення підходу, який був за Обами,

– зауважив заступник директора Інституту світової політики Микола Белесков.

Він також додав: "Ми постійно говорили – надавайте нам матеріально-технічну допомогу. А американці постійно говорили – шановні, матеріально-технічна допомога це добре, але є ще інституційні реформи, які ви повинні проводити".

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Водночас дипломати з експертами сходяться на думці – вплив іншої країни не можна перебільшувати. І хоча жорстка політика Джо Байдена для України в багатьох питань може бути виграшною – залишається питання, як довго вдасться президенту Зеленському балансувати між наймогутнішою країною у світі та українськими олігархами.