Чи зможе новий президент США Байден вплинути на Зеленського: опитування
Джозеф Байден склав присягу президента США та приступив до винонання своїх обов'язків. Український президент Володимир Зеленський вже привітав політика.
Водночас, як повідомив посол України в США Володимир Єльченко, вже почалася робота над організацією його зустрічі з Володимиром Зеленським, про це пише 24 канал.
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За попередньою інформацією, спочатку глави держав поспілкуються у телефонному режимі. Дипломат наголосив, що це може відбутися вже найближчим часом.
В ОП запевнили, що візит Байдена в Україну – питання "недалекого майбутнього". Його запросять в Україну на урочистості з нагоди 30 річниці Незалежності України.
Байден та Україна: що відомо
- Вперше Байден відвідав Україну у 2009 році – як віцепрезидент США. Його другий візит в Україну відбувся 21 квітня 2014 року, після подій Революції Гідності.
- Саме Байден очолював делегацію Сполучених Штатів Америки на інавгурації Петра Порошенка у червні 2014 року. Наступного року він виступив у Верховній Раді.
- У жовтні 2020 року, напередодні виборів у США, політик пообіцяв надати Україні летальну зброю та допомогти боротися з корупцією у разі своєї перемоги.
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