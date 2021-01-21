Джозеф Байден склав присягу президента США та приступив до винонання своїх обов'язків. Український президент Володимир Зеленський вже привітав політика.

Водночас, як повідомив посол України в США Володимир Єльченко, вже почалася робота над організацією його зустрічі з Володимиром Зеленським, про це пише 24 канал.

До теми У Байдена зацікавлені ​​в спільній історії успіху з Україною, – Клімкін

За попередньою інформацією, спочатку глави держав поспілкуються у телефонному режимі. Дипломат наголосив, що це може відбутися вже найближчим часом.

В ОП запевнили, що візит Байдена в Україну – питання "недалекого майбутнього". Його запросять в Україну на урочистості з нагоди 30 річниці Незалежності України.

Байден та Україна: що відомо