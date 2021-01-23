За вбивство начальника управління внутрішньої безпеки Сдужби безпеки України пропонували 50 тисяч доларів. Крім того, його готували кілька людей.

Злочин планували у змові

Злочин планували у змові декілька людей. Про це заявив начальник слідчого управління спецслужби Анатолія Буліча на брифінгу, повідомляє пресслужба СБУ.

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Раніше 22 січня СБУ затримала співробітника спецпідрозділу СБУ "Альфа" Андрія Расюка за замовлення іншого співробітника спецслужби Андрія Наумова. Затриманого підозрюють у посяганні на життя правоохоронця.

За інформацією "Української правди", Расюку вже обрали запобіжний захід. Його взяли під варту.

Як планували вбивство

За словами Буліча, інформацію про справу збирали тривалий час. Група людей розробила чіткий план злочину. Організатор знайшов виконавця та запропонував йому 50 тисяч доларів.

Підозрюваний не тікав

Чоловіка затримали під час передачі частини грошей. Буліч наголосив, що кримінальне провадження – це не розбірки між СБУ, а також заперечив втечу будь-кого у кайданах.

Очевидно, що різні сили намагаються використати цю ситуацію на свою користь,

– додав Буліч.

Хоча напередодні у ЗМІ з'явилась інформація, що ексочільник СБУ Дмитро Нескоромний, який, ймовірно був замовником, покинув Україну.