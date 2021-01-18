Гріхів не змиває: ПЦУ розвінчала міфи про купання в ополонці на Водохреще
В Україні 19 січня святкують Водохреще. Останнім часом все більше людей занурюються у цей день у крижану воду, після її освячення. У ПЦУ розвінчали найпопулярніші міфи щодо такої забави.
Церква закликає українців не вважати пірнання у крижану воду чимось пов'язаним із святкуванням Хрещення Господнього. Про це повідомили на сторінці у фейсбуці Православної церкви України.
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ПЦУ розвінчує міфи
Купання не Водохреще не є українською традицією
Дехто з екстремалів аргументує свої дії "дотриманням давньої української традиції". Втім, у ПЦУ зазначили, що таке твердження – помилкове.
У нашого народу такої традиції, пов'язаної із Богоявлення, не було. Ані етнографи, ані історики ще до середини ХХ століття не фіксували нібито "традиційних" масових пірнань у крижану воду з нагоди Хрещення Господнього,
– розповіли у ПЦУ.
Описів такого дійства немає ані у давніх джерелах, ані у дослідження про традиції козаків, ані у спогадах людей старшого віку.
Звідки взялася ідея купання на Водохреща
- За даними ПЦУ, деякі історики пов'язують такий звичай з росіянами, у яких було заведено пірнати в холодну воду після лазні.
- Поширення ідей загартування організму, як частини здорового способу життя.
Масові пірнання у воду на свято Богоявлення з'явилися в Україні у другій половині 1990-х – на початку 2000-х років. Тобто цей звичай в Україні має новітнє, а не старовинне походження.
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Вода не змиває гріхи
У ПЦУ наголосили, що купання на Водохреще аж ніяк не змиває усі гріхи.
Яким чином їх можна "змити"? Хіба сам фізичний акт занурення у освячену воду, без покаяння у гріхах, може призвести до їх подолання?
– сказали у церкві.
У ПЦУ зауважили, що не забороняють пірнати у холодну воду, бо "це право і вибір кожного". Тим, хто планує купатися на Водохреще, радять добре все обміркувати.
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