В Україні 19 січня святкують Водохреще. Останнім часом все більше людей занурюються у цей день у крижану воду, після її освячення. У ПЦУ розвінчали найпопулярніші міфи щодо такої забави.

Церква закликає українців не вважати пірнання у крижану воду чимось пов'язаним із святкуванням Хрещення Господнього. Про це повідомили на сторінці у фейсбуці Православної церкви України.

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ПЦУ розвінчує міфи

Купання не Водохреще не є українською традицією

Дехто з екстремалів аргументує свої дії "дотриманням давньої української традиції". Втім, у ПЦУ зазначили, що таке твердження – помилкове.

У нашого народу такої традиції, пов'язаної із Богоявлення, не було. Ані етнографи, ані історики ще до середини ХХ століття не фіксували нібито "традиційних" масових пірнань у крижану воду з нагоди Хрещення Господнього,

– розповіли у ПЦУ.

Описів такого дійства немає ані у давніх джерелах, ані у дослідження про традиції козаків, ані у спогадах людей старшого віку.

Звідки взялася ідея купання на Водохреща

За даними ПЦУ, деякі історики пов'язують такий звичай з росіянами , у яких було заведено пірнати в холодну воду після лазні.

, у яких було заведено пірнати в холодну воду після лазні. Поширення ідей загартування організму, як частини здорового способу життя.

Масові пірнання у воду на свято Богоявлення з'явилися в Україні у другій половині 1990-х – на початку 2000-х років. Тобто цей звичай в Україні має новітнє, а не старовинне походження.

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Вода не змиває гріхи

У ПЦУ наголосили, що купання на Водохреще аж ніяк не змиває усі гріхи.

Яким чином їх можна "змити"? Хіба сам фізичний акт занурення у освячену воду, без покаяння у гріхах, може призвести до їх подолання?

– сказали у церкві.

У ПЦУ зауважили, що не забороняють пірнати у холодну воду, бо "це право і вибір кожного". Тим, хто планує купатися на Водохреще, радять добре все обміркувати.