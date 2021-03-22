В Офісі Президента заявили, що вартість відмивання фарби з будівлі після погромів коштуватиме 250 – 300 тисяч гривень. Однак загальна вартість відновлювальних робіт й надалі залишається на рівні 2 мільйонів гривень.

Наразі Державне управління справами обирає компанії, які виконуватимуть різні види ремонтних робіт для усунення пошкоджень, завданих будівлі Офісу Президента 20 березня.

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Що в ОП кажуть про вартість змиття фарби

Там заявили, що ДУС вибиратиме компанії, які можуть виконати роботи з відновлення фасаду будівлі й вартість послуг яких буде найменшою. Державне управління справами обіцяє публічно відзвітувати про всі виконані роботи.

Наразі приблизно 10 компаній запропонували свої послуги з прибирання фарби з граніту.

Вони оцінюють обсяг робіт та визначають, чи мають відповідні хімічні розчини. Вартість цих послуг може становити 250 – 300 тисяч гривень,

– зазначили в ОП.

Скільки потрібно на інші відновлювальні роботи

Крім того, шукають компанії, які можуть провести інші роботи:

замінити кілька дверей, вікон;

зробити ремонт пошкоджених приміщень, зокрема окремих кабінетів та приміщень на різних поверхах, де сталося загоряння.

Водночас в ОП не змінили загальну необхідну суму на весь ремонт – вона й надалі становить приблизно 2 мільйони гривень.

Погром під Офісом Президента: основне