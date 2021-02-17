Кабінет Міністрів підтримав постанову, яка дозволить змінювати та замовляти водійські права через додаток "Дія". Це значно полегшить життя водіям, адже найпростіші дії з посвідченням можна буде зробити у кілька кліків.

Відповідне рішення уряд ухвалив 17 лютого. Як повідомив прем'єр Денис Шмигаль, ще одним рішенням Кабмін пропонує запровадити реєстрацію нових авто прямо в автосалонах.

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Як зазначив Шмигаль, у такий спосіб люди відразу зможуть отримати як номерні знаки, так і техпаспорт.

Що тепер зміниться

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час представлення проєкту пояснив, що це полегшить життя водіям.

Є дуже багато життєвих обставин, чому потрібно змінити посвідчення водія: у разі зміни прізвища, або якщо людина втратила посвідчення, або якщо закінчився термін його дії. Це можна буде зробити в кілька кліків, а потім забрати пластикове посвідчення в сервісному центрі МВС,

– сказав він.

За словами міністра, щоб забрати посвідчення в сервісному центрі, поки ще потрібно буде надавати медичну довідку. Він додав, що уряд активно працює з Міністерством охорони здоров'я для того, щоб найближчим часом у нас з'явилася можливість також зацифрувати ці форми довідок.

Права можна буде замовити через:

електронний кабінет водія;

Єдиний державний портал адміністративних послуг.

Нові правила стосуються посвідчень нового зразка, які видані після 1 січня 2013 року. Коли саме запрацює нововведення, поки невідомо.

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Зауважимо, що напередодні Верховна Рада проголосувала за закон, який дозволяє використовувати посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспорту та автоцивілку в додатку "Дія" нарівні з паперовими документами.