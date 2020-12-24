За час президентства глава держави Володимир Зеленський не дуже змінився. Хоча, на думку першої леді, президент став більш зваженішим.

Що каже Зеленська про зміни свого чоловіка

Глава держави Володимир Зеленський не дуже змінився за час президентства. Про це Олена Зеленська заявила в інтерв'ю НВ.

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За словами першої леді, всі заводські людські налаштування Зеленського залишилися такими ж. На її думку, чоловік росте як професіонал та дуже швидко вчиться. Крім того, президент став більш зваженим у рішеннях, бо від цього залежить багато людей.

Зеленська про вплив на чоловіка

Також Зеленська відреагувала на слова ексглави Офісу Президента Андрія Богдана про її вплив на чоловіка.

Звичайно, я на нього (Зеленського – 24 канал) впливаю. Якщо мені щось не подобається, я йому розповідаю...Мені вдома ніхто рот не закриває і не забороняє розмовляти на будь-які теми, на які мені захочеться розмовляти. Просто я дійсно обережно до цього ставлюся,

– наголосила дружина президента.

Зеленська додала, що не хоче некомпетентно вносити сум’яття у голову президента. За її словами, глава держави все одно прийме таке рішення таке, яке йому потрібне, тому не варто псувати йому настрій.

До речі Олена Зеленська дала перше у році інтерв'ю та прикрасила обкладинку журналу: фото