Договір на постачання газу з компанією "Нафтогаз" можна буде укласти у відділенні "Ощадбанку". Такий сервіс стане доступним для українців зі середини січня 2021 року.

Новий сервіс для зміни постачальника газу

Держава робить черговий крок для впровадження справедливих та прозорих правил на ринку газу. Про це у фейсбуці повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Вже із середини січня договір на постачання газу з державною компанією "Нафтогаз" можна буде укласти у відділенні державного Ощадбанку",

– зазначив Шмигаль.

За його словами, це партнерство 2 державних компаній дасть можливість для людей в усіх куточках країни просто та зручно змінити постачальника газу, а також отримати найкращу ціну на блакитне паливо.

Прем'єр нагадав, що змінити постачальника можна також онлайн (наприклад, використовуючи Приват24).

Крім того, глава уряду зазначив, що Міністерство енергетики разом з Антимонопольним комітетом перевіряє всі складові тарифів, зокрема тариф на транспортування газу.

Довідка. "Нафтогаз" постачає газ для 2% побутових споживачів в Україні: компанія забезпечує газопостачанням приблизно 355 тисяч користувачів. У січні 2021 року компанія підвищила ціну на газ для населення на 14%.