Чи змінить Рада графік роботи через локдаун у Києві

У Києві з 20 березня вводять локдаун. Однак Верховна Рада поки що не збирається змінювати графік, бо надалі, за планом, робота в регіонах.

Парламент 19 березня допрацює останній день цього пленарного тижня. Про це заявила нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук.

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Далі, за словами Верещук, слідує тиждень роботи в регіонах.

Принаймні, я знаю, що пан Разумков сказав, що нічого для нас поки що не змінюється,

– зауважила нардепка.

Зауважимо, на початку пандемії навесні 2020 року, Верховна Рада змінювала графік. Наприклад, стало менше пленарних засідань, а більше – комітетських. Крім того, парламент, фактично, йшов на карантин у жовтні 2020 року. Тоді спалах коронавірусу був серед депутатів.

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