Чи змінить Рада графік роботи через локдаун у Києві
У Києві з 20 березня вводять локдаун. Однак Верховна Рада поки що не збирається змінювати графік, бо надалі, за планом, робота в регіонах.
Джерело:Інтерфакс – Україна
Парламент 19 березня допрацює останній день цього пленарного тижня. Про це заявила нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук.
Важливо У Києві з 20 березня вводять локдаун: що закриють
Що каже Верещук про роботу Ради
Далі, за словами Верещук, слідує тиждень роботи в регіонах.
Принаймні, я знаю, що пан Разумков сказав, що нічого для нас поки що не змінюється,
– зауважила нардепка.
Зауважимо, на початку пандемії навесні 2020 року, Верховна Рада змінювала графік. Наприклад, стало менше пленарних засідань, а більше – комітетських. Крім того, парламент, фактично, йшов на карантин у жовтні 2020 року. Тоді спалах коронавірусу був серед депутатів.
Локдаун у Києві: що відомо
- У Києві з 20 березня посилять карантин через складну епідемічну ситуацію. Локдаун триватиме до 9 квітня включно, тобто 3 тижні.
- На цей період заборонять роботу закладів культури, торговельно-розважальних центрів, окрім продуктових магазинів, аптек.
- Не можна буде проводити релігійні, масові заходи.
- Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на виніс, на АЗС їжу не продаватимуть.Перукарні і салони краси можуть працювати за попереднім записом.
- Після закінчення канікул школи перейдуть на дистанційне навчання. Громадський транспорт їздитиме, але можна буде перевозити людей тільки на сидячих місцях.
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