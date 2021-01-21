Президент Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Він їм відправив лист щодо необхідності дотримання міжнародних зобов'язань України під час внесення змін до законодавства у сфері публічних закупівель.

Про що саме мовиться в листі президента

Зеленський наголосив, що зараз пропонують низку ініціатив, які передбачають виведення з-під дії закону "Про публічні закупівлі" в цілому або з-під дії окремих його положень здійснення закупівель товарів та послуг у різних сферах. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Вказане суперечить основній меті та принципам закону, а також може створити підґрунтя для виникнення проявів корупції. І це матиме негативний вплив на стан міжнародних відносин України, зокрема з фінансовими організаціями,

– зауважив Зеленський.

Він додав, що основна мета закону "Про публічні закупівлі" – це:

забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель,

створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель,

запобігання проявам корупції у цій сфері та розвиток сумлінної конкуренції.

Крім того, цей закон спрямовано на адаптацію законодавства України до законодавства Євросоюзу.

"Сьогодні основні положення закону відповідають правилам здійснення публічних закупівель, встановленим директивами ЄС, а відтак усі зміни, що будуть вносити, не повинні суперечити європейському законодавству у сфері закупівель", – наголосив український президент.

Водночас він звернув увагу на необхідністі забезпечення більш зваженого підходу щодо опрацювання відповідних законодавчих ініціатив. За його словами, це потрібно, щоб дотримуватися основних принципів здійснення публічних закупівель і міжнародних зобов'язань держави у цій сфері.

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Що передувало цій заяві

У липні 2020 року Верховна рада схвалила у першому читанні законопроєкт №3739. Він передбачає введення додаткового критерію у системі державних закупівель – рівня локалізації виробництва.