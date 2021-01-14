Вже з 15 січня 2021 року порядок пропуску осіб, які планували перетнути через українсько-словацький кордон, зміниться. Деякі пунки припиняють роботу.

Інші ж навпаки – відновлять. Про зміни повідомили на сторінці Держприкордонслужби у фейсбуці.

Важливо Які країни у січні 2021 змінили правила в'їзду для українців: список

Деталі

► Від 8 години ранку 15 січня припиняється пропуск пішоходів у пункті пропуску "Вишнє Нємецке" (з українського боку – пункт пропуску "Ужгород").

► Водночас, відновлюється оформлення пішоходів у пункті пропуску "Убля" ("Малий Березний").

► Пункт пропуску "Велке Слеменце" ("Малі Селменці") поки досі тимчасово закритий.

Хто може в'їжджати у Словаччину

Прикордонники нагадали, що зараз у Словаччину можуть в’їжджати лише ті громадяни третіх країн, які:

мають право на проживання на території Словацької Республіки;

мають національну візу, яке видало посольствами Словаччини за кордоном;

близькі родичі особи, яка має право на постійне або тимчасове місце проживання в Словаччині.

Які обмеження

Після в’їзду на територію Словаччини, усі громадяни повинні дотримуватися карантинних обмежень. А також зареєструватися цьому сайті та пройти лабораторну діагностику COVID-19.

Хто може в'їжджати без обмежень

Члени екіпажів, пілоти, водії, що здійснюють вантажні перевезення, бригади медичної служби тощо, можуть в'їжджати на територію Словацької Республіки без карантинних обмежень.

Також дозволяється проїзд транзитом до однієї з держав-членів ЄС, де вони мають постійне або тимчасове місце проживання.