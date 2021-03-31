На залізниці в Дарниці вкрали кабель: змінено рух низки потягів

Джерело:Укрзалізниця
На станції Дарниця у Києві невідомі вкрали електричний кабель. Через це довелося тимчасово заборонити рух й подати закритий сигнал світлофора.
В Укрзалізниці висловили сподівання, що відновити кабель та нормалізувати рух вдасться там вдасться упродовж 2 годин.
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Наразі поїзди далекого слідування та приміські, які проходять по станції, прямують із відставанням від графіку на 1 – 2 години.
Напередодні Укрзалізниці довелося змінювати графік руху потягів через аварію "Інтерсіті" Київ – Запоріжжя. Станом на вечір 30 березня рух вже вдалося відновити.
За попередньою інформацією, машиністу довелося екстрено загальмувати через пошкодження рейок. На щастя, постраждалих немає. Момент аварії потрапив на відео.