На залізниці в Дарниці вкрали кабель: змінено рух низки потягів
На станції Дарниця у Києві невідомі вкрали електричний кабель. Через це довелося тимчасово заборонити рух й подати закритий сигнал світлофора.
Джерело:Укрзалізниця
В Укрзалізниці висловили сподівання, що відновити кабель та нормалізувати рух вдасться там вдасться упродовж 2 годин.
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Наразі поїзди далекого слідування та приміські, які проходять по станції, прямують із відставанням від графіку на 1 – 2 години.
Які потяги затримуються:
- №150 Ходорів – Полтава, на 1 годину 2 хвилини;
- №1/2 Ходорів – Костянтинівка, на 52 хвилини;
- №137 Сватове – Хмельницький, на 1 годину 4 хвилини;
- №19/20 Попасна – Київ, попередньо – на 20 хвилин;
- №712 Київ – Костянтинівка, на 20 хвилин.
Приміські поїзди:
- №6902 Київ – Ніжин, на 52 хвилини;
- №6804 Київ – Яготи, на 53 хвилини
- №6901 Ніжин – Київ, на 1 годину 13 хвилин.
Аварія потяга біля Запоріжжя
Напередодні Укрзалізниці довелося змінювати графік руху потягів через аварію "Інтерсіті" Київ – Запоріжжя. Станом на вечір 30 березня рух вже вдалося відновити.
За попередньою інформацією, машиністу довелося екстрено загальмувати через пошкодження рейок. На щастя, постраждалих немає. Момент аварії потрапив на відео.
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