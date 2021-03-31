На станції Дарниця у Києві невідомі вкрали електричний кабель. Через це довелося тимчасово заборонити рух й подати закритий сигнал світлофора.

В Укрзалізниці висловили сподівання, що відновити кабель та нормалізувати рух вдасться там вдасться упродовж 2 годин.

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Наразі поїзди далекого слідування та приміські, які проходять по станції, прямують із відставанням від графіку на 1 – 2 години.

Які потяги затримуються:

№150 Ходорів – Полтава, на 1 годину 2 хвилини;

Ходорів – Полтава, на 1 годину 2 хвилини; №1/2 Ходорів – Костянтинівка, на 52 хвилини;

Ходорів – Костянтинівка, на 52 хвилини; №137 Сватове – Хмельницький, на 1 годину 4 хвилини;

Сватове – Хмельницький, на 1 годину 4 хвилини; №19/20 Попасна – Київ, попередньо – на 20 хвилин;

Попасна – Київ, попередньо – на 20 хвилин; №712 Київ – Костянтинівка, на 20 хвилин.

Приміські поїзди:

№6902 Київ – Ніжин, на 52 хвилини;

Київ – Ніжин, на 52 хвилини; №6804 Київ – Яготи, на 53 хвилини

Київ – Яготи, на 53 хвилини №6901 Ніжин – Київ, на 1 годину 13 хвилин.

Аварія потяга біля Запоріжжя

Напередодні Укрзалізниці довелося змінювати графік руху потягів через аварію "Інтерсіті" Київ – Запоріжжя. Станом на вечір 30 березня рух вже вдалося відновити.

За попередньою інформацією, машиністу довелося екстрено загальмувати через пошкодження рейок. На щастя, постраждалих немає. Момент аварії потрапив на відео.