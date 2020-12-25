Зміна підслідності не підлягає оскарженню: Верховний суд про справу Татарова
Верховний суд заявив, що ухвала слідчого судді про зобов'язання змінити підслідність у кримінальному провадженні не підлягає оскарженню. Мовиться про справу щодо Олега Татарова, якого підозрюють у причетності до корупції.
Висновки суду
В Україні встановлений перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування. Про це повідомили на сторінці у фейсбуці ВСУ.
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Водночас можливість оскаржити ухвалу слідчого судді про задоволення скарги на бездіяльність прокурора та зобов'язання вчинити певні дії не передбачена,
– зауважили у суді.
Що цьому передувало
За даними ВСУ, 23 грудня 2020 року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду відмовив у відкритті провадження за касаційними скаргами захисника одного з підозрюваних та генпрокурора. Скарги стосувалися рішення апеляційного суду про залишення в силі ухвали Печерського районного суду Києва від 14 грудня.
Ухвала передбачала зобов'язання для генпрокурора вирішити спір про підслідність у кримінальному провадженні, а також доручити досудове розслідування у ньому іншому органу.
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Справа Татарова: головне
- 1 грудня стало відомо, що НАБУ розслідує справу щодо заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова. Мовиться про можливу причетність чиновника до фальсифікації експертизи у справі скандального забудовника Максима Микитася.
- 14 грудня Печерський суд ухвалив передати справу Татарова від Національного антикорупційного бюро до ДБР.
- 18 грудня заступнику керівника ОП оголосили підозру у причетності до корупції.
- Згодом Офіс генпрокурора передав справу Татарова з НАБУ в СБУ.
- НАБУ вважає, що Офіс генпрокурора здійснює безпрецедентне втручання у розслідування.
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