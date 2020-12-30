Микитасю можуть змінити підозру, – Чумак пояснив, як продовжать справу Татарова
Справа щодо Олега Татарова буде продовжуватись – можуть змінити запобіжний захід Максиму Микитасю. Мовиться про ще одну підозру про викрадення людини.
У відповідний спосіб можуть діяти, щоб Микитась відмовився від своїх показань щодо Татарова. Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній заступник генпрокурора України Віктор Чумак.
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Він зазначив, що закон забороняє будь-кому втручатися у розслідування, яке веде НАБУ. Також закон забороняє передавати відповідні справи іншим органам досудового розслідування, додав колишній заступник генпрокурора.
Тут реально безпрецедентне втручання і схема щодо виводу підозрюваного Татарова з-під юрисдикції НАБУ, САП і ВАКС,
– сказав Віктор Чумак.
На його думку, позиція НАБУ щодо відповідної справи є законною. Він додав, що суд та Офіс Генпрокурора діє не за законом, а створює схему, яка виводить одного із фігурантів корупційної справи щодо Микитася з-під юрисдикції НАБУ.
Позиція президента
За словами Віктора Чумака, правильною позицією президента щодо справи Татарова буде видати відповідний указ і відсторонити заступника голови ОП від виконання судових обов'язків на час проведення досудового розслідування.
"Також "бити по рукам" Венедіктову, щоб і там нічого не зробили. Це потрібно розслідувати в межах закону", – сказав колишній заступник генпрокурора.
Що цьому передувало
- Заступника глави ОП Олега Татарова підозрюють у причетності до корупції. Мовиться про схему із незаконним привласненням квартир Нацгвардії.
- Фігурант справи, забудовник Максим Микитась заявив, що Татаров домовлявся про написання позитивної експертизи на користь компанії-забудовника.
- Татарову оголосили підозру 18 грудня, проте офіс генпрокурора забрав справу у НАБУ та передав до Служби безпеки. У Антикорупційному бюро назвали такі дії втручанням у розслідування.
- Через те, що прокуратура не прийшла до зали суду – 29 грудня Татарову не змогли обрати запобіжний захід.
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