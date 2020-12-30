Справа щодо Олега Татарова буде продовжуватись – можуть змінити запобіжний захід Максиму Микитасю. Мовиться про ще одну підозру про викрадення людини.

У відповідний спосіб можуть діяти, щоб Микитась відмовився від своїх показань щодо Татарова. Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній заступник генпрокурора України Віктор Чумак.

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Він зазначив, що закон забороняє будь-кому втручатися у розслідування, яке веде НАБУ. Також закон забороняє передавати відповідні справи іншим органам досудового розслідування, додав колишній заступник генпрокурора.

Тут реально безпрецедентне втручання і схема щодо виводу підозрюваного Татарова з-під юрисдикції НАБУ, САП і ВАКС,

– сказав Віктор Чумак.

На його думку, позиція НАБУ щодо відповідної справи є законною. Він додав, що суд та Офіс Генпрокурора діє не за законом, а створює схему, яка виводить одного із фігурантів корупційної справи щодо Микитася з-під юрисдикції НАБУ.

Довідка. Поліція провела обшуки у будинку Микитася. Йому вручили підозру у справі про викрадення людини. За інформацією правоохоронців, Микитась був замовником злочину.

Позиція президента

За словами Віктора Чумака, правильною позицією президента щодо справи Татарова буде видати відповідний указ і відсторонити заступника голови ОП від виконання судових обов'язків на час проведення досудового розслідування.

"Також "бити по рукам" Венедіктову, щоб і там нічого не зробили. Це потрібно розслідувати в межах закону", – сказав колишній заступник генпрокурора.

Зверніть увагу! 30 грудня Олегу Татарову вкотре не обрали запобіжний захід. Через це заступник керівника Офісу Президента покидав будівлю ВАКС в диму та під обурені вигуки протестувальників.

Що цьому передувало