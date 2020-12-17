Володимир Путін сказав про посилену підтримку окупованих територій задля так званої іміджевої історії. Ніяких змін з його боку не відбудеться, у російської армії немає ресурсів для посилення наступу на Україну.

Наразі українська армія зовсім відрізняється від тої, яка була у 2014 році. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський журналіст Ігор Яковенко.

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Він зазначив, що допоки Путін в Кремлі, він не перестане воювати в Україні та не зробить жодного кроку щодо деокупації Криму та Донбасу. Водночас за словами журналіста, у Росії немає відповідних сил, щоб надалі нарощування агресію

Нічого, окрім цієї брутальної риторики – нема. Путін може знищувати російських громадян, як це було з Навальним та бомбити мирне населення в Сирії, а також – вбивати українців на Донбасі. Але він не може окупувати більшу частину України,

– сказав Яковенко.

Теза щодо мінських домовленостей

На думку російського журналіста, Путіна влаштовують мінські домовленості. Водночас він додав, що, згідно з міжнародним правом, вони є юридично нікчемними, що потрібно актуалізувати. Однак чи може це зробити Україна в пандемійній ситуації – це абсолютно інше питання, сказав він.

"Путіна більше влаштовує ситуація, при якій він відходить в сторону і каже про домовленості з формуваннями "ЛНР" та "ДНР". Це ідеальний варіант, тобто мінський формат передбачає відхід в сторону", – зазначив Яковенко.

Відповідь Путіна щодо Навального

Іншої відповіді щодо отруєння Олексія Навального ніхто не чекав, сказав журналіст. Він додав, що якби в Росії була "нормальна журналістська спільнота та журналістська солідарність", то правильним було б те, щоб всі учасники ставили питання щодо отруєння з різних боків.

"Питання потрібно було ставити одне за одним, допоки Путін не почав би тікати з цього кабінету. Але, на жаль, ставили дурні питання, які були доречними для інших", – сказав Іван Яковенко.

Довідка. Російський президент назвав справу з отруєнням Олексія Навального "трюком" та вкотре повторив, що у Росії опозиціонера ніхто не труїв.

Тако він підкреслив, що відповідь Путіна щодо запитання про російську вакцину, вказує на те, що він прекрасно знає, що це за препарат – тому не вакцинується.

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