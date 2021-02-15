Законопроєкт про звільнення Ситника: на цьому наполягав Зеленський, – ЗМІ

Про це, ймовірно, повідомили джерела в Офісі Президента.

До теми До Ради внесли законопроєкт, який передбачає звільнення Ситника

Чому Зеленський міг "ініціювати" звільнення Ситника

Припускають, що стосунки Зеленського і Ситника різко погіршились через те, що Національне антикорупційне бюро активно розслідує справу щодо заступника голови Офісу Президента Олега Татарова. Крім того, бюро також відмовляється віддавати справу іншому слідчому органу.

Ще однією причиною може бути розслідування закупівлі Міністерством охорони здоров'я вакцин проти коронавірусу. НАБУ, ймовірно, зареєструвало провадження за заявою керівництва ДП "Медзакупівлі України", в обхід якого діяв МОЗ.

Небажання Ситника послаблювати хватку в справі Татарова і відкриття справи про вакцини обурили Зеленського,

– інформують джерела.

Чи говорив Зеленський із Ситником

Татарова підозрюють в оборудках із квартирами Нацгвардії, а справа щодо закупівлі Вакцини може стосуватись міністра охорони здоров'я Максима Степанова, який міг закупити препарат за завищеними цінами. Детальніше – читайте тут.

Зауважили, що нещодавно відбулась дуже складна розмова між президентом і директором НАБУ щодо справи про вакцину. Порозуміння нібито не вдалось досягти.

"У Зеленського була можливість "покарати" Ситника руками депутатів під час розгляду законопроєкту в комітеті і сесійній залі. Але президент наполіг на негайній сатисфакції, тому ініціативу довелося проявити Малюсьці на засіданні Кабміну 15 лютого", – додали співрозмовники видання.

Що говорив Малюська