Законопроєкт про звільнення Ситника: на цьому наполягав Зеленський, – ЗМІ
Міністр юстиції Денис Малюська нібито запропонував уряду внести законопроєкт, який передбачає звільнення директора НАБУ Артема Ситника не з власної ініціативи. Його, мовляв, наполегливо попросив президент Володимир Зеленський.
Джерело:ZN,UA
Про це, ймовірно, повідомили джерела в Офісі Президента.
До теми До Ради внесли законопроєкт, який передбачає звільнення Ситника
Чому Зеленський міг "ініціювати" звільнення Ситника
- Припускають, що стосунки Зеленського і Ситника різко погіршились через те, що Національне антикорупційне бюро активно розслідує справу щодо заступника голови Офісу Президента Олега Татарова. Крім того, бюро також відмовляється віддавати справу іншому слідчому органу.
- Ще однією причиною може бути розслідування закупівлі Міністерством охорони здоров'я вакцин проти коронавірусу. НАБУ, ймовірно, зареєструвало провадження за заявою керівництва ДП "Медзакупівлі України", в обхід якого діяв МОЗ.
Небажання Ситника послаблювати хватку в справі Татарова і відкриття справи про вакцини обурили Зеленського,
– інформують джерела.
Чи говорив Зеленський із Ситником
Зауважили, що нещодавно відбулась дуже складна розмова між президентом і директором НАБУ щодо справи про вакцину. Порозуміння нібито не вдалось досягти.
"У Зеленського була можливість "покарати" Ситника руками депутатів під час розгляду законопроєкту в комітеті і сесійній залі. Але президент наполіг на негайній сатисфакції, тому ініціативу довелося проявити Малюсьці на засіданні Кабміну 15 лютого", – додали співрозмовники видання.
Що говорив Малюська
- Міністр запевняв, що діяв для того, аби "закрити діру в законі і врегулювати статус НАБУ і директора".
- Малюська нагадав, що Конституційний суд визнав неконституційним указ п'ятого президента Петра Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ, а також положення закону про бюро в частині наділення президента повноваженнями призначати директора НАБУ.
- Відтак, якщо законопроєкт схвалять, поки обиратимуть нового директора, його функції виконуватиме заступник Ситника Гізо Углава.
Поділитися новиною