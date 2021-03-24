Досить очікуваний перелік, – Попова про медіа Росії, проти яких застосували санкції

Джерело:24 канал
Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти російських медіа. Після підписання Володимиром Зеленського указу щодо низки ЗМІ застосують обмеження.
До списку потрапили пропагандистські медіа. Про це в ефірі розповіла медіаекспертка, ексзаступниця міністра інформполітики Тетяна Попова.
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Це досить очікуваний перелік. Дивно, що це сталось тільки зараз. Можна було б і раніше вводити санкції проти них,
– зазначила Попова.
За її словами, наразі не зрозуміло, як заборону реалізовуватимуть практично. "Адже ми розуміємо, що на 100% заблокувати в інтернеті нічого неможливо", – зауважила медіаекспертка.Нагадаємо! Володимир Зеленський 23 березня ввів у дію рішення РНБО щодо нових санкцій проти російських ЗМІ.
Вона відзначила, що завжди буде частина людей, яка користуватиметься VPN. Водночас якісь сайти мають його вбудованим.
"Газета.Ру", "Лента.ру" і "ТАСС", як наголосила Попова, мають частку користувачів з України.
"Аудиторія перейде на російськомовні ресурси. Але навіть якщо вони будуть українськими, це вже краще, ніж повністю з російськими наративами", – додала ексзаступниця міністра інформполітики.
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