Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти російських медіа. Після підписання Володимиром Зеленського указу щодо низки ЗМІ застосують обмеження.

До списку потрапили пропагандистські медіа. Про це в ефірі розповіла медіаекспертка, ексзаступниця міністра інформполітики Тетяна Попова.

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Це досить очікуваний перелік. Дивно, що це сталось тільки зараз. Можна було б і раніше вводити санкції проти них,

– зазначила Попова.

За її словами, наразі не зрозуміло, як заборону реалізовуватимуть практично. "Адже ми розуміємо, що на 100% заблокувати в інтернеті нічого неможливо", – зауважила медіаекспертка.

Нагадаємо! Володимир Зеленський 23 березня ввів у дію рішення РНБО щодо нових санкцій проти російських ЗМІ.

Вона відзначила, що завжди буде частина людей, яка користуватиметься VPN. Водночас якісь сайти мають його вбудованим.

Куди перейде аудиторія російських медіа

"Газета.Ру", "Лента.ру" і "ТАСС", як наголосила Попова, мають частку користувачів з України.

"Аудиторія перейде на російськомовні ресурси. Але навіть якщо вони будуть українськими, це вже краще, ніж повністю з російськими наративами", – додала ексзаступниця міністра інформполітики.

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