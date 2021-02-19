Рада збереться на позачергове засідання через закон про держслужбу, – ЗМІ

Верховна Рада збереться на позачергове засідання. Ймовірно, воно відбудеться 23 лютого і стосуватиметься правок президента Володимира Зеленського щодо законопроєкта про держслужбу.

Засідання планують на 12:00. Про це повідомили народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура та заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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Яка мета засідання

Нардепи розповіли, що мають розглянуть пропозиції Зеленського щодо законопроєкта про держслужбу.

Кравчук зауважила, що треба буде проголосувати за ініціативу з урахуванням пропозицій президента, аби розблокувати роботу Міненергетики та виплату зарплат.

Ми очікуємо, що наступного тижня Рада збереться на позачергове засідання. У вівторок чи середу,

– сказала депутатка.

Що цьому передувало