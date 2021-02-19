Рада збереться на позачергове засідання через закон про держслужбу, – ЗМІ
Верховна Рада збереться на позачергове засідання. Ймовірно, воно відбудеться 23 лютого і стосуватиметься правок президента Володимира Зеленського щодо законопроєкта про держслужбу.
Джерело:"РБК-Україна"
Засідання планують на 12:00. Про це повідомили народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура та заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
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Яка мета засідання
Нардепи розповіли, що мають розглянуть пропозиції Зеленського щодо законопроєкта про держслужбу.
Кравчук зауважила, що треба буде проголосувати за ініціативу з урахуванням пропозицій президента, аби розблокувати роботу Міненергетики та виплату зарплат.
Ми очікуємо, що наступного тижня Рада збереться на позачергове засідання. У вівторок чи середу,
– сказала депутатка.
Що цьому передувало
- Президент Володимир Зеленський ветував закон про проведення конкурсу на держслужбу, який раніше підтримала Верховна Рада. Поправки глави держави стосувались повноважень заступників міністра.
- Профільний комітет схвалив правки президента.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи у Раді, заявив, що виплата зарплат шахтарів – під загрозою через ветування закону. Річ у тім, що виконувач обов'язків міністра енергетики не може підписати відповідні документи.
- Раніше парламент двічі провалив голосування за призначення Юрія Вітренка міністром.
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