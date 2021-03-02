Зеленський вакцинувався без сорочки: ЗМІ кажуть про неофіційне змагання між політиками – фото
Президент Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу 2 березня на Донбасі. Фото з самого процесу щеплення наробило чимало ажіотажу в мережі. Зокрема, іноземні ЗМІ зауважили, що своїм зовнішнім виглядом український гарант поставив на новий рівень неофіційні змагання між вакцинованими лідерами держав.
Джерело:Vice
Як пишуть ЗМІ, Зеленський залишив позаду багатьох політиків. Серед них – грецький прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс та глава МОЗ Франції Олів'є Веран.
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Зеленський вакцинувався без сорочки
Іноземні журналісти зауважили, що балів Зеленському додав не лише його зовнішній вигляд (президент вакцинувався без сорочки), а й місце, де він це зробив. Президентові зробили щеплення разом з захисниками країни у військовому госпіталі.
Дивіться фото інших європейських політиків під час вакцинації, які потрапили до неофіційного рейтингу / Фото з твітера:
Що відомо про вакцинацію президента Зеленського?Глава держави отримав ін'єкцію Covishield 2 березня під час офіційного візиту на Донбас. Хоча президент уже перехворів коронавірусом, він зазначив, що рівень антитіл до COVID-19 у нього – низький.
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