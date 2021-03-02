Президент Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу 2 березня на Донбасі. Фото з самого процесу щеплення наробило чимало ажіотажу в мережі. Зокрема, іноземні ЗМІ зауважили, що своїм зовнішнім виглядом український гарант поставив на новий рівень неофіційні змагання між вакцинованими лідерами держав.

Як пишуть ЗМІ, Зеленський залишив позаду багатьох політиків. Серед них – грецький прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс та глава МОЗ Франції Олів'є Веран.

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Зеленський вакцинувався без сорочки

Іноземні журналісти зауважили, що балів Зеленському додав не лише його зовнішній вигляд (президент вакцинувався без сорочки), а й місце, де він це зробив. Президентові зробили щеплення разом з захисниками країни у військовому госпіталі.

Цікаво! Видання VICE повідомляє читачів, що необов'язково знімати сорочку, аби отримати ін'єкцію в руку. Хіба що, жартують журналісти, підкотити рукави вам заважають біцепси.

Дивіться фото інших європейських політиків під час вакцинації, які потрапили до неофіційного рейтингу / Фото з твітера: