У мережі оприлюднили відео, як начебто на дорогу міжнародного значення "Київ – Чоп" сходить лавина. Виявилось, що ця подія вже траплялась.

Таке відео також поширювала низка ЗМІ. На ньому помітно, як сніг сходить на дорогу та перекриває її.

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Автори відео запевнили, що лавина зійшла з гірського масиву Плай, на ділянку дороги, що на Львівщині, а саме – у Сколівському районі.

Начальник сектору зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Львівській області Туровцев Віталій Валерійович у коментарі 24 каналу повідомив, що інформація щодо лавини не надходила. Також і не підтвердилась інформація про перекриті дороги у тому районі.

Дивіться відео, яке опублікував сайт "Новини Закарпаття:

Ось відео, опубліковане 9 лютого:

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