Не карпатська, а альпійська: ЗМІ поширили фейкове відео з лавиною на трасі Київ – ЧОП
У мережі оприлюднили відео, як начебто на дорогу міжнародного значення "Київ – Чоп" сходить лавина. Виявилось, що ця подія вже траплялась.
Джерело:24 канал
Таке відео також поширювала низка ЗМІ. На ньому помітно, як сніг сходить на дорогу та перекриває її.
Зверніть увагу Ожеледиця, хуртовини та масштабні снігопади: погода у Києві 12 лютого
Автори відео запевнили, що лавина зійшла з гірського масиву Плай, на ділянку дороги, що на Львівщині, а саме – у Сколівському районі.
Начальник сектору зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Львівській області Туровцев Віталій Валерійович у коментарі 24 каналу повідомив, що інформація щодо лавини не надходила. Також і не підтвердилась інформація про перекриті дороги у тому районі.
Дивіться відео, яке опублікував сайт "Новини Закарпаття:
Ось відео, опубліковане 9 лютого:
Увага Через негоду на Львівщині обмежили рух вантажівок: перелік доріг
Поділитися новиною