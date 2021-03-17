Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко побудували особняк на місці протитуберкульозного санаторію в окупованому Криму. Їхня резиденція розташована між Сімеїзом та Алупкою.

У гугл-картах маєток підписаний як "вілла Медведчука". Саме там у 2012 році гостював російський президент Володимир Путін, який є кумом політика.

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У Медведчука затіяли ремонти

Журналісти видання "Крим. Реалії" навідалися до маєтку у 2021 році. З'ясувалося, що як біля головного входу, так і в інших його частинах поки тривають ремонтні роботи.

Цікаво! У 2018 році російське видання "Примечание" писало, що на генплані Ялти ця територія підписана як "палац Медведчука". Мовилося про мобільну версію сайту, зараз ця сторінка недоступна.

З дрона, який підняли над володіннями Медведчука, видно кілька будівель, водні гірки й пляж. На знімках з супутника – басейн, вертолітний майданчик та великий парк.

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Територія належала протитуберкульозному санаторію

Раніше на дачі, де Медведчук та Марченко зустрічали Путіна, був протитуберкульозний санаторій імені Баранова. За словами журналістки-розслідувачки Валентини Самар, спочатку його орендував ФК Динамо Київ.

Тоді там планували розмістити оздоровчу базу для футболістів. Проте згодом ця земля та розташована на ній нерухомість перейшли в оренду інвестиційній компанії "Спорт-тур". Врешті, ланцюжок її власників привів до Медведчука.



Медведчук та схема власників "Спорт-туру" / Скриншот з відео

До окупації Криму компанія, пов'язана з Медведчуком, оформила у власність пірс, після чого викупила 1,2 гектара пляжу. Сімеїзька селищна рада продала їй прибережну ділянку – попри те, що це забороняє законодавство.

"Схема полягала в тому, що раніше "Спорт-тур" оформив право власності на 5 хвилерізів. Але на все, що будувалося в морі, був потрібен дозвіл українського Кабміну. А цього не було", – наголосила Самар.

Зверніть увагу! У декларації Медведчука як народного депутата за 2019 рік напряму маєток у 1,9 гектара та приватний пляж у Сімеїзі не вказані.

Кримчани обурені

На відео з дрона добре видно контрасти між віллою Медведчука та територією за її межами. Місцеві мешканці обурені, адже політик з обох сторін огородив пляж великим парканом, а їх туди не пускають.

Чому в нас море досі тут закрите? Я з дитинства тут живу. Я міг прийти звідси й до Алупки пішки. Якщо хочеш будуватися, нехай. Але, перепрошую, море нікому не може належати,

– пояснив Олександр Ніколаєв.

"Усі місцеві вже чули про те, що тут дача Медведчука. Ми не можемо про них нічого знати, бо живемо на різних рівнях, розумієте? Ми бачимо, що прилітає й відлітає вертоліт", – додав він.

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