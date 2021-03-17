ЗМІ показали палац Медведчука в окупованому Криму, де гостював Путін
Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко побудували особняк на місці протитуберкульозного санаторію в окупованому Криму. Їхня резиденція розташована між Сімеїзом та Алупкою.
Джерело:"Крим. Реалії"
У гугл-картах маєток підписаний як "вілла Медведчука". Саме там у 2012 році гостював російський президент Володимир Путін, який є кумом політика.
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У Медведчука затіяли ремонти
Журналісти видання "Крим. Реалії" навідалися до маєтку у 2021 році. З'ясувалося, що як біля головного входу, так і в інших його частинах поки тривають ремонтні роботи.
З дрона, який підняли над володіннями Медведчука, видно кілька будівель, водні гірки й пляж. На знімках з супутника – басейн, вертолітний майданчик та великий парк.
Територія належала протитуберкульозному санаторію
Раніше на дачі, де Медведчук та Марченко зустрічали Путіна, був протитуберкульозний санаторій імені Баранова. За словами журналістки-розслідувачки Валентини Самар, спочатку його орендував ФК Динамо Київ.
Тоді там планували розмістити оздоровчу базу для футболістів. Проте згодом ця земля та розташована на ній нерухомість перейшли в оренду інвестиційній компанії "Спорт-тур". Врешті, ланцюжок її власників привів до Медведчука.
Медведчук та схема власників "Спорт-туру" / Скриншот з відео
До окупації Криму компанія, пов'язана з Медведчуком, оформила у власність пірс, після чого викупила 1,2 гектара пляжу. Сімеїзька селищна рада продала їй прибережну ділянку – попри те, що це забороняє законодавство.
"Схема полягала в тому, що раніше "Спорт-тур" оформив право власності на 5 хвилерізів. Але на все, що будувалося в морі, був потрібен дозвіл українського Кабміну. А цього не було", – наголосила Самар.
Кримчани обурені
На відео з дрона добре видно контрасти між віллою Медведчука та територією за її межами. Місцеві мешканці обурені, адже політик з обох сторін огородив пляж великим парканом, а їх туди не пускають.
Чому в нас море досі тут закрите? Я з дитинства тут живу. Я міг прийти звідси й до Алупки пішки. Якщо хочеш будуватися, нехай. Але, перепрошую, море нікому не може належати,
– пояснив Олександр Ніколаєв.
"Усі місцеві вже чули про те, що тут дача Медведчука. Ми не можемо про них нічого знати, бо живемо на різних рівнях, розумієте? Ми бачимо, що прилітає й відлітає вертоліт", – додав він.
Санкції проти Медведчука та дружини
- 19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко, а також їхнього оточення. Указ про це підписав президент.
- Введені обмеження стосуються, зокрема, блокування фінансових активів, торговельних операцій, а також зупинки економічних та фінансових зобов'язань.
- Очільник Служби безпеки України Іван Баканов пояснив, що санкції запровадили через розслідування щодо фінансування тероризму.
- Медведчук назвав санкції проти себе "беспредєлом". Й запевнив, що не виїде з України, а буде й далі вести політичну діяльність – навіть якщо опиниться у СІЗО.
- 16 березня до Верховного суду надійшов позов від кума Путіна. Він стосується указу Зеленського щодо персональних санкцій проти народного депутата.
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