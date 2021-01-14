Максим Степанов мешкає у Києві на Печерську – одному з найелітніших районів столиці. Квартира посадовця розташована у цегляному хмарочосі на вулиці Предславинській.

Апартаментами, у яких мешкає очільник Міністерства охорони здоров'я Степанов, володіє його дружина Наталія. Також вона є власницею паркомісця у підземному паркінгу будинку. Про це мовиться у розслідуванні журналістів програми "Викриття", опублікованому на ютуб-каналі KYIV LIVE.

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Загальна площа помешкання – 340 квадратних метрів. За даними розслідувачів, в апартаментах подружжя є щонайменше 5 кімнат та 2 санітарні вузли.

В апартаментах разом з міністром та його дружиною мешкає їхній неповнолітній син – учень приватної київської школи. Донька Степанова наразі проживає у Франції.

Що відомо про вартість помешкання

Вартість квартири у своїй декларації Степанов не вказав.

Однак у цьому ж будинку наразі продають декілька квартир. Їхню вартість оцінюють у 2 500 доларів за метр квадратний.

Ринкова ціна столичних апартаментів Степанових – щонайменше 850 тисяч доларів,

– стверджують розслідувачі.

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Зверніть увагу! МОЗ України Степанов очолює з 30 березня 2020 року. У ЗМІ тривалий час обговорювали повідомлення різних джерел про відставку посадовця, однак інформація не підтвердилася.