ЗМІ показали елітні апартаменти Степанова у центрі Києва: ціна просто космічна
Максим Степанов мешкає у Києві на Печерську – одному з найелітніших районів столиці. Квартира посадовця розташована у цегляному хмарочосі на вулиці Предславинській.
Апартаментами, у яких мешкає очільник Міністерства охорони здоров'я Степанов, володіє його дружина Наталія. Також вона є власницею паркомісця у підземному паркінгу будинку. Про це мовиться у розслідуванні журналістів програми "Викриття", опублікованому на ютуб-каналі KYIV LIVE.
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Загальна площа помешкання – 340 квадратних метрів. За даними розслідувачів, в апартаментах подружжя є щонайменше 5 кімнат та 2 санітарні вузли.
В апартаментах разом з міністром та його дружиною мешкає їхній неповнолітній син – учень приватної київської школи. Донька Степанова наразі проживає у Франції.
Що відомо про вартість помешкання
Вартість квартири у своїй декларації Степанов не вказав.
Однак у цьому ж будинку наразі продають декілька квартир. Їхню вартість оцінюють у 2 500 доларів за метр квадратний.
Ринкова ціна столичних апартаментів Степанових – щонайменше 850 тисяч доларів,
– стверджують розслідувачі.
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