Канали Медведчука заблоковані: як відреагували депутати та інші відомі люди

2 лютого стало відомо, що проти Тараса Козака запровадили санкції на 5 років. Цей нардеп з "Опозиційної платформи – За життя" є власником телеканалів Newsone, "112 Україна" та ZIK.
Джерело: 24 канал
Через запроваджені санкції ефір зазначених телеканалів (які насправді контролює проросійський політик та кум Володимира Путіна Віктор Медведчук) чимало кабельних операторів вже заблокували. На ці події відреагували українські політики та громадські діячі.
Головне Канали Zik, 112 і Newsone припинили мовлення через санкції
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк назвав санкції РНБО закономірною відповіддю на "щоденні інформаційні та пропагандистські атаки на державу".
Український режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов рішення влади щодо закриття "телесмітників Медведчука" назвав "найкращим за останній час".
Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка запевнив, що ще його команда готувалася до запровадження санкції та блокування каналів Медведчука, але відставка завадила реалізації планів.
"Надзвичайна ситуація" – так голова НСЖУ (Національна спілка журналістів Україні) Сергій Томіленко у фейсбуці назвав заборону 3 українських каналів.
Народний депутат та співголова фракції "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко санкції проти однопартійця Тараса Козака вважає "політично мотивованим переслідуванням" і "наступом на демократію".
Колишній заступник керівника Адміністрації президента-втікача Януковича Андрій Портнов "закриття трьох телеканалів без рішення суду" назвав диктатурою.