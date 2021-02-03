2 лютого стало відомо, що проти Тараса Козака запровадили санкції на 5 років. Цей нардеп з "Опозиційної платформи – За життя" є власником телеканалів Newsone, "112 Україна" та ZIK.

Джерело: 24 канал

Через запроваджені санкції ефір зазначених телеканалів (які насправді контролює проросійський політик та кум Володимира Путіна Віктор Медведчук) чимало кабельних операторів вже заблокували. На ці події відреагували українські політики та громадські діячі.

Головне Канали Zik, 112 і Newsone припинили мовлення через санкції

Хто підтримав санкції проти ЗМІ Медведчука

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк назвав санкції РНБО закономірною відповіддю на "щоденні інформаційні та пропагандистські атаки на державу".

Ці санкції, на його думку, "зовсім не про медіа і не про свободу слова – а тільки про ефективну протидію фейкам і чужорідній пропаганді".

Український режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов рішення влади щодо закриття "телесмітників Медведчука" назвав "найкращим за останній час".

"Хочеться вірити у перемогу над путінськими посіпаками хоч тут", – написав Сенцов у фейсбуці.

Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка запевнив, що ще його команда готувалася до запровадження санкції та блокування каналів Медведчука, але відставка завадила реалізації планів.

Тепер, каже Рябошапка, треба рішення РНБО "закріпити у кримінально-процесуальний спосіб".

Хто виступив проти блокування телеканалів 112, Zik та Newsone

"Надзвичайна ситуація" – так голова НСЖУ (Національна спілка журналістів Україні) Сергій Томіленко у фейсбуці назвав заборону 3 українських каналів.

Акцентував він на тому, що санкції запровадили "без суду", а отже – "це наступ на свободу слова". Однак і зауважив при цьому, що говорить не про політичну позицію, а тільки про "право українських ЗМІ та журналістів мати права та обов‘язки – за законом, а не отримати раптове блокування – за указом".

Народний депутат та співголова фракції "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко санкції проти однопартійця Тараса Козака вважає "політично мотивованим переслідуванням" і "наступом на демократію".

Бойко заявив, що цього дня "остаточно рухнули" сподівання на Зеленського, від якого чекали миру та прогресу.

Колишній заступник керівника Адміністрації президента-втікача Януковича Андрій Портнов "закриття трьох телеканалів без рішення суду" назвав диктатурою.

Він заявив, що вбачає попереду "велику кризу".

До слова, не всі в Україні сприймають ситуацію з санкціями серйозно. Наприклад, голова Укрпошти Ігор Смелянський іронічно "нагадав читачам", що "хто йде проти Укрпошти – добром не закінчує".