До Харківських угод могли бути причетні ексміністри та голови СБУ: ЗМІ оприлюднили список

21:15

Служба безпеки України за дорученням РНБО розслідує обставини підготовки і ратифікації Харківських угод. ЗМІ оприлюднили ймовірний перелік високопосадовців, які могли бути причетними до документів. Серед них – ексміністри, голови СБУ, Прикордонної і Митної служб.