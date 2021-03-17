До Харківських угод могли бути причетні ексміністри та голови СБУ: ЗМІ оприлюднили список
Служба безпеки України за дорученням РНБО розслідує обставини підготовки і ратифікації Харківських угод. ЗМІ оприлюднили ймовірний перелік високопосадовців, які могли бути причетними до документів. Серед них – ексміністри, голови СБУ, Прикордонної і Митної служб.
Джерело:ZN.UA
Так, ЗМІ оприлюднили копії низки документів, на яких стоять підписи не лише втікачів експрезидента Віктора Януковича та експрем'єра Миколи Азарова.
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Хто ще працював над Харківськими угодами
- Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко;
- Міністр юстиції Олександр Лавринович;
- Міністр фінансів Федір Ярошенко;
- Міністр економіки Василь Цушко;
- Міністр палива та енергетики Юрій Бойко;
- Міністр оборони Михайло Єжель;
- Міністр транспорту і зв'язку Костянтин Єфименко;
- Голова СБУ Валерій Хорошковський;
- Голова Державної митної служби Ігор Калетник;
- Голова Державної прикордонної служби Микола Литвин.
Харківські угоди / Фото ZN.UA:
Як готували Харківські угоди
- Угоди підписали в Харкові у квітні 2010 року. Домовились, що Чорноморський Флот Росії перебуватиме в Севастополі 25 років. Як обмін взяли знижку ціни на газ на 30%, однак не більше ніж на 100 доларів за кожну тисячу кубометрів.
- Міністерство закордонних справ, як профільне міністерство, готувало і проєкт розпорядження уряду, а також проєкт угоди. Участь в цьому брав тодішній заступник міністра закордонних справ, а тепер перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко.
- До речі, видання пише, що, зазвичай, на походження таких угод йдуть місяці. Ці ж домовленості узгодили за день.
- 21 квітня 2010 року глава МЗС Костянтин Грищенко з усіма документами звернувся до Кабміну з проханням розглянути і внести проєкт угоди на розгляд президентові. Того ж дня Янукович з президентом Росії Дмитром Медведєвим підписали документ.
- Вже 27 квітня з бійками та сварками Харківські угоди ратифікувала Верховна Рада.
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