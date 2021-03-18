Арахамія запропонував називати одну з партій "проросійськими бл*дями", – ЗМІ

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія нібито запропонував називати одну з парламентських партій "проросійськими бл*дями". Таку інформацію журналісти підглянули у фракційному чаті політсили.

Так, один з нардепів написав, що не можна застосовувати силу до депутатів, з якої б партії вони не були. Також він зауважив про використання "синонімічних" замінників.

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Листування "слуг"

Інший нардеп з цим погодився. Він написав, що позицію фракції треба озвучувати, коли, за його словами, "убогі з "Голосу" називають всіх нас п’ятою колоною або Юля (Тимошенко, – 24 канал) лякає майбутнім судом".

Можна говорити проросійські бл*ді і не називати партію,

– заявив Арахамія.

У заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука запитали, чи можна так висловлюватись. Тоді хтось підредагував слова Арахамії та зауважив, що краще казати "Проросійські представники найдавнішої професії". Мовляв, так нардепи не порушуватимуть регламент.

Інша людина з чату запропонувала свою версію "замінників"

"Курви, лярви можна", – написали у чаті.



Листування "слуг" / Фото "Букви"