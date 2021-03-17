Справа ОАСК: НАБУ завершило розслідування та відкрило матеріали

Правоохоронці 17 березня завершили досудове розслідування щодо ймовірних зловживань суддів Окружного адміністративного суду Києва. Зокрема, очільника Павла Вовка. Відтак Національне антикорупційне бюро оприлюднило матеріали справи.

Слідство відкрило матеріали для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.

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