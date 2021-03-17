Справа ОАСК: НАБУ завершило розслідування та відкрило матеріали 23:59 - Читать новость на русском НАБУ завершило розслідування справи Вовка / sud.ua Правоохоронці 17 березня завершили досудове розслідування щодо ймовірних зловживань суддів Окружного адміністративного суду Києва. Зокрема, очільника Павла Вовка. Відтак Національне антикорупційне бюро оприлюднило матеріали справи. Джерело: НАБУ Слідство відкрило матеріали для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Важливо Справу Вовка можуть закрити: ВАКС відмовив НАБУ у продовженні слідства Що кажуть в НАБУ Зазначили, що 11 підозрюваних на чолі з Вовком діяли у межах злочинної організації. Їх метою було захоплення державної влади, шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя. Відтак судді хотіли створити штучні перешкоди у роботі відомств.

За інформацією слідства, організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл.

Детективи НАБУ розслідували справу з липня 2020 року, коли матеріали передали від Служби безпеки України. Підозрювані: голова ОАСК;

2 заступники голови ОАСК;

4 судді ОАСК;

голова Державної судової адміністрації України;

2 адвокати;

фізична особа. Що цьому передувало Вищий антикорупційний суд зупинив судове провадження, поки Вовка шукають. Перед тим його знову не змогли знайти, щоб примусово доправити до суду для обрання запобіжного заходу.

Потім ВАКС відмовив НАБУ у продовженні слідства. Хоча детективи бюро і прокурори САП наполягали на необхідності його продовження. Зловживання в ОАСК, дивіться відео:

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