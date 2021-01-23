Поцілія дізналася, що до Києва прибув 39-річний "злодій в законі" на прізвисько Зюзя. Правоохоронці затримали його і примусово видворили за межі України.

У столицю України приїхав "кримінальний авторитет"

Про те, що до Києва прибув 39-річний "злодій в законі" Зюзя стало відомо оперативникам Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.

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"Авторитет" прибув до столиці, аби зустрітися із представниками кримінального середовища та вирішити питання перерозподілу злочинних грошей.

Крім того, поліцейські з'ясували, що він потрапив на територію України поза офіційними пунктами пропуску.

"Злодія в законі" затримали й видворили

Оперативники дізналися, де перебуває Зюзя, затримали його й доставили до Державної міграційної служби України.

А 22 січня його примусово видворили за межі країни із забороною в'їзду терміном на 3 роки.

Поліцейські видворили Зюзю з України: дивіться відео