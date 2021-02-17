Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт щодо спрощення процедур досудового розслідування і заочного засудження людей, які вчинили злочини й переховуються за межами України. За таке рішення проголосували 299 депутатів.

Законопроєкт розробили для того, щоб особи, які вчинили злочин та через це виїхали за кордон, були обов'язково покарані. Автор документу Владлен Неклюдов переконаний, що зазвичай суди відмовляють у здійсненні спеціального досудового розслідування, тому неможливо довести провину й притягнути до відповідальності таких людей.

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Наразі розслідування прив'язане до оголошення людини в міжнародний розшук. Через це органи досудового розслідування і прокурор стають залежним від того, чи виставить Інтерпол "червону картку".

Які підстави для оголошення у розшук

Законопроєкт пропронує ввести 2 підстави для оголошення підозрюваної особи у розшук:

відсутність інформації про місцеперебування;

ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за умови належного повідомлення про це або наявність обґрунтованих підстав вважати, що особа виїхала та/або перебуває в іншій країні чи на тимчасово окупованих територіях України.

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Документ також передбачає можливість розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та його обрання за відсутності підозрюваної чи обвинуваченої особи у разі наявності постанови про її розшук.

Згідно із законопроєктом, якщо підозрюваній чи обвинуваченій особі оберуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або оголосять її у розшук, термін дії ухвали не зазначатимуть. Водночас розмір застави також не визначатимуть.