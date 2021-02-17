Покарання для злочинців-утікачів: Рада прийняла за основу законопроєкт
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт щодо спрощення процедур досудового розслідування і заочного засудження людей, які вчинили злочини й переховуються за межами України. За таке рішення проголосували 299 депутатів.
Джерело:24 канал
Законопроєкт розробили для того, щоб особи, які вчинили злочин та через це виїхали за кордон, були обов'язково покарані. Автор документу Владлен Неклюдов переконаний, що зазвичай суди відмовляють у здійсненні спеціального досудового розслідування, тому неможливо довести провину й притягнути до відповідальності таких людей.
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Наразі розслідування прив'язане до оголошення людини в міжнародний розшук. Через це органи досудового розслідування і прокурор стають залежним від того, чи виставить Інтерпол "червону картку".
Які підстави для оголошення у розшук
Законопроєкт пропронує ввести 2 підстави для оголошення підозрюваної особи у розшук:
- відсутність інформації про місцеперебування;
- ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за умови належного повідомлення про це або наявність обґрунтованих підстав вважати, що особа виїхала та/або перебуває в іншій країні чи на тимчасово окупованих територіях України.
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Документ також передбачає можливість розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та його обрання за відсутності підозрюваної чи обвинуваченої особи у разі наявності постанови про її розшук.
Згідно із законопроєктом, якщо підозрюваній чи обвинуваченій особі оберуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або оголосять її у розшук, термін дії ухвали не зазначатимуть. Водночас розмір застави також не визначатимуть.
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