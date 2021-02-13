Злочини Росії у Криму та на Донбасі: Офіс генпрокурора сподівається на розслідування Гааги

Джерело:Укрінформ
Офіс генпрокурора сподівається на розслідування Гаагою злочинів Росії у Криму та на Донбасі. Керівництво ОГ планує зустрітися з новим очільником Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом.
Воєнні злочини та злочини проти людяності продовжують вчиняти на окупованих територіях України. Про це заявив заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.
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За словами Мамедова, очікують, що у 2021 році рішення щодо ситуації в Україні передадуть на розгляд судової палати, де відкриють повноцінне розслідування.
Офіс генпрокурора України продовжує і збирати докази злочинів агресора.
Минулого року в МКС було відправлено 3 масштабних інформаційних повідомлення щодо грубих порушень міжнародного гуманітарного права тільки в Криму. Це і порушення майнових прав, і мілітаризація дітей. Невдовзі передамо глобальний документ, що стосується порушень прав журналістів на окупованому півострові,
– заявив Мамедов.
Крім того, посадовець нагадав, що Офіс генпрокурора співпрацював з Офісом прокурора МКС та його колишнім очільником Фатою Бенсудою.