Офіс генпрокурора сподівається на розслідування Гаагою злочинів Росії у Криму та на Донбасі. Керівництво ОГ планує зустрітися з новим очільником Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом.

Воєнні злочини та злочини проти людяності продовжують вчиняти на окупованих територіях України. Про це заявив заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.

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Що кажуть в Офісі генпрокурора

За словами Мамедова, очікують, що у 2021 році рішення щодо ситуації в Україні передадуть на розгляд судової палати, де відкриють повноцінне розслідування.

Про які злочини мовиться

Злочини, вчинені під час ведення бойових дій,

під час утримання полонених,

а також злочини, скоєні у Криму.

В Україні збирають докази

Офіс генпрокурора України продовжує і збирати докази злочинів агресора.

Минулого року в МКС було відправлено 3 масштабних інформаційних повідомлення щодо грубих порушень міжнародного гуманітарного права тільки в Криму. Це і порушення майнових прав, і мілітаризація дітей. Невдовзі передамо глобальний документ, що стосується порушень прав журналістів на окупованому півострові,

– заявив Мамедов.

Крім того, посадовець нагадав, що Офіс генпрокурора співпрацював з Офісом прокурора МКС та його колишнім очільником Фатою Бенсудою.

Що цьому передувало