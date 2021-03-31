"Зливали" розмови людей за гроші: на Черкащині поліцейських підозрюють у прослуховуванні

У Черкаській області викрили схему незаконного прослуховування людей. Організували її начебто поліцейські, які брали за "злиті" розмови гроші.

Правоохоронець за допомогою спецзасобів слухав розмови та передавав їх іншому члену групи, який розкривав зміст замовникам.

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Що загрожує поліцейським

Одному правоохоронцю вже повідомили про підозру у порушенні таємниці телефонних розмов. Наразі вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Іншого ймовірного учасника схеми, колишнього працівника поліції, затримали влітку 2020 року. Перед тим, за інформацією слідства, він "злив" чергові розмови та отримав за них 2 тисячі доларів.

Тепер чоловікам загрожує від 3 до 7 років.



Затримання підозрюваного / Фото Офісу генпрокурора

Зауважимо, у Сербії в березі 2021 року розгорівся скандал через прослуховування президента Олександра Вучича. Прем'єр-міністерка Сербії заявила, що главу держави прослуховували місяцями, а, може, й роками. Тому політикиня назвала це спробою державного перевороту.

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