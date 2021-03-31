"Зливали" розмови людей за гроші: на Черкащині поліцейських підозрюють у прослуховуванні
У Черкаській області викрили схему незаконного прослуховування людей. Організували її начебто поліцейські, які брали за "злиті" розмови гроші.
Джерело:Офіс генпрокурора
Правоохоронець за допомогою спецзасобів слухав розмови та передавав їх іншому члену групи, який розкривав зміст замовникам.
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Що загрожує поліцейським
- Одному правоохоронцю вже повідомили про підозру у порушенні таємниці телефонних розмов. Наразі вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
- Іншого ймовірного учасника схеми, колишнього працівника поліції, затримали влітку 2020 року. Перед тим, за інформацією слідства, він "злив" чергові розмови та отримав за них 2 тисячі доларів.
Тепер чоловікам загрожує від 3 до 7 років.
Затримання підозрюваного / Фото Офісу генпрокурора
Зауважимо, у Сербії в березі 2021 року розгорівся скандал через прослуховування президента Олександра Вучича. Прем'єр-міністерка Сербії заявила, що главу держави прослуховували місяцями, а, може, й роками. Тому політикиня назвала це спробою державного перевороту.
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