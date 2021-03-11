Зламають зуби, ми і не таких перемагали, – Стерненко написав новий лист

Джерело:телеграм Стерненка
Сергій Стерненко написав із одеського СІЗО, де перебуває, новий лист. Він розповів, чому саме тримання його під вартою є незаконним, а на товариша Руслана Демчука тиснули.
Фото листа, які Стерненко написав, опублікували у його телеграм-каналі. Як видно з рукопису, лист Стерненко написав 9 березня – наступного дня після того, як активісти, що підтримують Стерненка, пікетували дачу Зеленського.
Тим часом У Стерненка анонсували нову акцію протесту
Почав своє звернення Стерненко з того, що утримування його під вартою наразі є незаконним. Пояснив це тим, що вже подав апеляцію на вирок у справі. Окрім того, він і до цього мав інший запобіжний захід, що стосується справи про його самооборони – заставу.
Тримання мене у СІЗО є незаконним, адже суддя-сталініст самовільно відправив мене сюди своїм переписаним вироком, коли в мене і так вже був запобіжний захід – застава,
– пише Стерненко.
До іншого обвинуваченого у цій справі, якого як і Стерненка засудили до 7 років в'язниці, – Руслана Демчука приходили поліцейські. Як пише Стерненко, вони змушували брехати і давати проти Стерненка свідчення. Як написав активіст, це прямий доказ тиску з боку Авакова.
Поза сумнівом, написав Стерненко, Медведчук має інтерес у його справі. Йдеться про те, що такі активні громадяни як сам Сергій та ті, хто його підтримують, не дозволяють захоплювати Україну зсередини.
Гадаю, до вироку проти мене він також може бути причетний. Адже війна держави проти громадянського суспільства є сильним дестабілізуючим фактором,
– пише Стерненко.
Як аргумент Стерненко приводить те, що на "медвечуківських" каналах його від 2019 року регулярно "просять ув'язнити". Ба більше, депутати від "ОПЗЖ" робили те саме і у Верховній Раді.
Відтак активіст ставить питання: чому у такій ситуації мовчить Зеленський. На його думку, президент має розуміти, до чого можуть призвести такі самовільні рішення суду. Однак питання це Стерненко лишає риторичним.
Якщо дати системі перемогти зараз, то вже зовсім скоро у тюрмах опиняться тисячі, застерігає Стерненко. А саме цього прагнуть корумповані чорти та російські окупанти. Однак він просить українців не здаватися і боротися надалі за свої права.
Зламають зуби, ми і не таких перемагали! Наші права назавжди з нами, і я знаю, що їх ніхто не зможе забрати,
– підсумував Стерненко.