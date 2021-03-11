Сергій Стерненко написав із одеського СІЗО, де перебуває, новий лист. Він розповів, чому саме тримання його під вартою є незаконним, а на товариша Руслана Демчука тиснули.

Фото листа, які Стерненко написав, опублікували у його телеграм-каналі. Як видно з рукопису, лист Стерненко написав 9 березня – наступного дня після того, як активісти, що підтримують Стерненка, пікетували дачу Зеленського.

Тим часом У Стерненка анонсували нову акцію протесту

Що написав Стерненко

Почав своє звернення Стерненко з того, що утримування його під вартою наразі є незаконним. Пояснив це тим, що вже подав апеляцію на вирок у справі. Окрім того, він і до цього мав інший запобіжний захід, що стосується справи про його самооборони – заставу.

Тримання мене у СІЗО є незаконним, адже суддя-сталініст самовільно відправив мене сюди своїм переписаним вироком, коли в мене і так вже був запобіжний захід – застава,

– пише Стерненко.

До Руслана Демчука приходила поліція

До іншого обвинуваченого у цій справі, якого як і Стерненка засудили до 7 років в'язниці, – Руслана Демчука приходили поліцейські. Як пише Стерненко, вони змушували брехати і давати проти Стерненка свідчення. Як написав активіст, це прямий доказ тиску з боку Авакова.

Зазначимо. Про тиск на Демчука раніше вже повідомляли адвокати Сергія Стерненка. Тоді справу захисту Руслана Демчука адвокатська фірма "Міллер" взяла на себе. Окрім того, захисники ініціювали переведення Демчука в окрему камеру. Втім у поліції це назвали неправдою і заперечили будь-який тиск на Демчука.

Інтерес зі сторони Медведчука

Поза сумнівом, написав Стерненко, Медведчук має інтерес у його справі. Йдеться про те, що такі активні громадяни як сам Сергій та ті, хто його підтримують, не дозволяють захоплювати Україну зсередини.

Гадаю, до вироку проти мене він також може бути причетний. Адже війна держави проти громадянського суспільства є сильним дестабілізуючим фактором,

– пише Стерненко.

Як аргумент Стерненко приводить те, що на "медвечуківських" каналах його від 2019 року регулярно "просять ув'язнити". Ба більше, депутати від "ОПЗЖ" робили те саме і у Верховній Раді.

Відтак активіст ставить питання: чому у такій ситуації мовчить Зеленський. На його думку, президент має розуміти, до чого можуть призвести такі самовільні рішення суду. Однак питання це Стерненко лишає риторичним.

Будуть тисячі ув'язнених

Якщо дати системі перемогти зараз, то вже зовсім скоро у тюрмах опиняться тисячі, застерігає Стерненко. А саме цього прагнуть корумповані чорти та російські окупанти. Однак він просить українців не здаватися і боротися надалі за свої права.

Зламають зуби, ми і не таких перемагали! Наші права назавжди з нами, і я знаю, що їх ніхто не зможе забрати,

– підсумував Стерненко.

Листи Стерненка з СІЗО

У першому листі із СІЗО Стерненко написав, що із ним все гаразд. Настільки гаразд, наскліьки це можливо за тих умов. Він зазначив, що умови в ізоляторі звичайні, без жодних привілеїв.

У другому листі Стерненко звернувся до президента Володимира Зеленського та українців, які виходили на протести через вирок активісту. У першого він "перепросив", за те що назвав словом з трьох літер у суді, а другим – подякував за підтримку.



Що відомо про справу Стерненка / Інфографіка 24 каналу