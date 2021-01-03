У київському метро через технічні проблеми люди не змогли вчасно увійти на станцію. Біля турнікетів утворилася тиснява. Зрештою, якийсь чоловік зламав турнікет і вилаяв працівників метрополітену.

У мережі інцидент схарактеризували так: "неадеквати дібралися до центра Києва". Відповідне відео на своїй сторінці опублікував "Київ оперативний".

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Деталі

Причиною технічних неполадок вочевидь став збій у роботі системи оплати за проїзд.

У тисняві люди не могли дотримуватися соціальної дистанції, необхідної у час пандемії коронавірусу.

Розлючений чоловік приспустив маску та почав лаятися. Згодом він перейшов до радикальніших дій та зламав турнікет.

Реакція українців

Інцидент викликав неоднозначну реакцію в українців. Одні стверджують, що чоловік міг поводитися стриманіше, інші ж зауважують, що дії працівників метро були неприпустимі. Під відео люди залишили багато коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші:

"А уявляєте, що було б у тій же Франції в такій ситуації? Та знесли б усе к *ерам і мали б рацію! Бо що таке скупчення людей у тій же Франції – це загроза теракту! І співробітники метро були б зобов'язані негайно відкрити всі турнікети й впустити/випустити всіх! Бо їх просто б відправили під суд";

"Правильно мужик робить. Чим більше таких, тим краще. Мене завжди також бісять такі ситуації, це ж відбувається у столиці України з багатомільярдним бюджетом".

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