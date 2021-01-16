Зламали плани Росії: Зеленський віддав шану кіборгам і заявив про прапор України над Донецьком
Президент України Володимира Зеленський також ушанував пам'ять захисників Донецького аеропорту. Зокрема, він наголосив, що героїчна оборона летовища остаточно зламала плани Росії з захоплення України.
Деталі заяви Зеленського про захисників Донецького аеропорту
За словами українського президента, ті події були схожими на диво – "коли наші люди витримували навіть після того, як почав "здаватися" бетон". Про це Зеленський написав у телеграмі.
Радимо ознайомитися В Україні вшановують пам'ять захисників Донецького аеропорту: історія кіборгів – фото, відео
"Але жодного дива – це відображало закономірність. Бо українці довели, що рубіж свободи народів у Європі тепер – по східному кордону нашої держави, і на захід його вже ніхто й ніколи не відтисне", – зауважив очільник держави.
Він додав, що бої за Донецький аеропорт були одними з найзапекліших у війні на сході України. Адже українські воїни тримали оборону ДАПу 242 дні. Вони трималися, попри регулярні атаки супротивника та постійні фейки у ворожих ЗМІ про те, що аеропорт ось-ось захоплять.
За цю стійкість, безстрашність і незламність захисників Донецького аеропорту навали кіборгами. Але вони були лише людьми, які показали всім нам, як це – тримати оборону навіть у меншості, вгризатися в бетон, але не відступати. Не віддавати ворогу без бою жодного сантиметра своєї території,
– підкреслив Зеленський.
Також президент України закликав пам’ятати героїв: як полеглих, так і живих. І подякував їм за подвиг, подякував кожному захиснику.
"За символ того, що ми обов'язково вистоїмо та здобудемо перемогу. І над Донецьким аеропортом знову замайорить синьо-жовтий прапор України… Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за свободу України!" – підсумував Зеленський.
До теми Роковини падіння вежі Донецького аеропорту: що варто знати про вічний подвиг кіборгів
Головне про бої за Донецький аеропорт
- Бої за летовище тривали з 26 травня 2014-го по 22 січня 2015 року.
- Окрім військовослужбовців, участь у них брали волонтери та медики.
- Почалися бойові дії, що бойовики захопили летовище. Однак того ж дня українська армія взяла його під свій контроль. Відбулося це ще на початку агресії Кремля на Донбасі, коли Донецьк був мирним.
- Найзапекліші бої відбулися в січні 2015 року. Тоді бойовикам вдалося верхні поверхи будівлі.
- Згодом останні, скориставшись перемир'ям для евакуації своїх убитих і поранених, замінували перекриття будівлі та підірвали їх, перетворивши на руїни.
- Бої тривали аж до моменту, коли останні вцілілі захисники залишили зруйнований термінал. Сталося це 22 січня.
- Офіційно внаслідок бойових дій у Донецькому аеропорту загинули майже 100 військових. І ще приблизно 440 бійців зазнали поранень.
Поділитися новиною