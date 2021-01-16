Президент України Володимира Зеленський також ушанував пам'ять захисників Донецького аеропорту. Зокрема, він наголосив, що героїчна оборона летовища остаточно зламала плани Росії з захоплення України.

Деталі заяви Зеленського про захисників Донецького аеропорту

За словами українського президента, ті події були схожими на диво – "коли наші люди витримували навіть після того, як почав "здаватися" бетон". Про це Зеленський написав у телеграмі.

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"Але жодного дива – це відображало закономірність. Бо українці довели, що рубіж свободи народів у Європі тепер – по східному кордону нашої держави, і на захід його вже ніхто й ніколи не відтисне", – зауважив очільник держави.

Він додав, що бої за Донецький аеропорт були одними з найзапекліших у війні на сході України. Адже українські воїни тримали оборону ДАПу 242 дні. Вони трималися, попри регулярні атаки супротивника та постійні фейки у ворожих ЗМІ про те, що аеропорт ось-ось захоплять.

За цю стійкість, безстрашність і незламність захисників Донецького аеропорту навали кіборгами. Але вони були лише людьми, які показали всім нам, як це – тримати оборону навіть у меншості, вгризатися в бетон, але не відступати. Не віддавати ворогу без бою жодного сантиметра своєї території,

– підкреслив Зеленський.

Також президент України закликав пам’ятати героїв: як полеглих, так і живих. І подякував їм за подвиг, подякував кожному захиснику.

"За символ того, що ми обов'язково вистоїмо та здобудемо перемогу. І над Донецьким аеропортом знову замайорить синьо-жовтий прапор України… Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за свободу України!" – підсумував Зеленський.

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