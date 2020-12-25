У київському видавництві Bookchef вийшла друком перша книга одеського вчителя Павла Віктора, що здобув славу завдяки YouTube.

"Фізика. Основи і механічний рух" — це перший посібник із майбутньої серії, який налічує 35 уроків. Наступного року серію доповнять одразу дві книги: "Молекулярна фізика і термодинаміка", а також "Основи електродинаміки", повідомляє 24 канал.

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Одесита Павла Віктора не просто так називають учителем фізики, який підкорив світ. 2020 року він отримав "Срібну кнопку YouTube" за перші 100 тисяч підписників на своєму каналі. Наразі на YouTube-канал автора підписані понад 600 тисяч людей, а відео набрали вже понад 27 млн переглядів.

Протягом останніх 6 років Павло Віктор записував відеоуроки для школярів. Минулого тижня були опубліковані останні матеріали, тож тепер канал налічує 720 відеоуроків, а це — повний курс з фізики для 7 – 11 класів.

Дякую моїм учням-ліцеїстам, які допомагали мені не помилитися біля класної дошки і створювали творчу атмосферу на уроках. Дякую моїм близьким, колегам і друзям. Ви були поруч і допомагали утримуватися на плаву в найважчі хвилини. Без вашої підтримки я навряд чи довів би справу до кінця, яка, схоже, стала головною справою мого життя, — написав Павло Віктор на своїй сторінці у Фейсбук.

У книзі "Фізика. Основи і механічний рух" наведені основні теми з механіки, що стануть у пригоді як школярам, яким потрібно закріпити знання з предмета, так і дорослим, які бажають глибше розуміти дивовижний світ природи та її явищ.

Книга відрізняється від класичного підручника. Її особливість — легка і зрозуміла форма подачі матеріалу у вигляді розповіді і пояснень суті. Уроки доповнюють QR-коди, за допомогою яких читач може з легкістю перейти до відповідного фрагменту відеоуроку і переглянути демонстрацію досліду, роботи фізичного приладу або розв’язання задачі. Завдяки структурованій подачі матеріалу книга "Фізика. Основи і механічний рух" буде особливо корисна під час дистанційного навчання.

Ексклюзивно для читачів 24 каналу пропонуємо уривки з книги: