У Харкові біологи впродовж 8 років піклуються про червонокнижних тварин. Зокрема, Центр реабілітації рукокрилих вже врятув понад 17 тисяч кажанів.

Ентузіазм харківських біологів виявився настільки потужним, що мережі реабілітаційних мініцентрів незабаром мають з'явитися й в інших регіонах країни. Однак наразі знайдених рукокрилих взимку везуть на перетримку у Харків.

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У Центрі реабілітації рукокрилих в холодильниках зимують 3 тисячі кажанів. Раз на місяць їх будять на обід.

Ми годуємо ослаблених, а ті, які вже набрали вагу й можуть продовжити зимівлю, перебувають в холодильнику, де сплять у мішечках,

– розповіла співзасновниця Центру Альона Прилуцька.

За її словами, кажани сплять там не увесь час, адже кожного місяця у Центрі проводять перевірку. Зокрема, їх зважують та вирішують, чи істоти потребують додаткової їжі.



Кажани сплять у мішечках / Фото 24 каналу

У Центрі реабілітації рукокрилих щодня годують до 300 кажанів. Волонтери жартують, що з одних рук навчилися годувати одразу 7 ротів.

Що відомо про Центр реабілітації

Центр реабілітації рукокрилих започаткували 8 років тому Альона Прилуцька та Антон Власенко. Тоді біологи заповнювали летючими мишами власні холодильники, а тепер – мають цілий готель. З приміщенням та закупівлею необхідного обладнання їм допомогли благодійники

За ці 8 років врятовано вже більше ніж 16,5 тисяч кажанів. І з кожним роком їх стає щоразу більше, кажанів привозять з усієї України: це і Херсон, і Дніпро, і Запоріжжя, і Львів,

– розповіла Альона Прилуцька.

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У грудні 2020 року Центр отримав найбільшу партію нових постояльців – тисячу мишей передали з Дніпра. Вони мали спати до весни, однак несподівано і для них, і для власників квартири місце зимівлі виявили в обшивці балкону.



Кажани в обшивці балкону / Фото МВС

Прихисток – не єдина функція Центру

У Центрі реабілітації рукокрилих істотам видають паспорти – кільця з номерами тваринки. З 27 видів рукокрилих тут все знають про 9. Декого навіть відправляли до стоматолога.

Наша ветеринарка Анастасія Доманська робить дуже цікаві операції – це і вправляння грижі, і з зубами були в них проблеми, з яснами, навіть приймала пологи у кажанів,

– розповіла власниця Центру.

Влітку реабілітація кажанів проходить у Бет-колайдері – спеціальний вольєр для польотів збудували на території Екопарку. Водночас для тих, хто вже ніколи не злетить, є санаторій.



Спеціальний вольєр для кажанів / Фото 24 каналу

Місія волонтерів – познайомити з кажанами дорослих і дітей, розвіяти всі вампірські міфи, а тепер й про COVID-19. За словами Антона Власенко, розповіді про те, що кажани п'ють кров, чіпляються у волосся та летять на біле є лише вигадками.

Як поводитись з кажанами

Вже навесні великі групи кажанів уперше повернуться до своїх областей. У Харкові вже кілька років для рукокрилих влаштовують випускний – здорових і відгодованих випускають у природу. Кажанів у жодному разі не можна тримати як хатніх улюбленців.

Для того, щоб не нашкодити істотам та уникнути їхніх укусів, варто знати декілька правил поведінки:

кажана можна брати тільки в рукавицях;

напоїти його та годувати можна виключно комахами;

якщо ви взяли кажана на перетримку взимку, то його треба зберігати тільки в холодильнику на нижній полиці.

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У 2021 році Центр реабілітації потребує волонтерської підтримки. Наразі корм для кажанів купують виключно за гроші благодійників.

Водночас найближчим часом у кількох областях України з'являться схожі мініцентри – мережу притулків для кажанів відкриватимуть волонтери.