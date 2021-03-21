Зима не відпускає: Україну знову накриють снігопади – перелік регіонів

Джерело:Укргідрометцентр
Потепління в Україні тривало відносно недовго. З понеділка, 22 березня, більшість регіонів знову накриють снігопади. Протягом тижня в країні утримуватиметься прохолода.
У яких регіонах України наступного тижня сніжитиме, а де очікувати прояснення – читайте далі.
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На Заході та Півночі у понеділок, 22 березня, прогнозують хмарну погоду, у решті регіонів буде ясно. До снігу або мокрогу снігу з дощем варто підготуватися мешканцям таких областей:
Денна температура коливатиметься у медах +2...+7 градусів. А от вночі стовпчики термометрів можуть опуститися аж до -5 градусів.
У вівторок, 23 березня, ситуація дещо зміниться. У більшості областей на Заході очікується прояснення, а от решту території України знову накриють опади.Зверніть увагу! Сніжитиме всюди, окрім Волинської, Рівненської, Закарпатської, Тернопільської, Хмельницької областей та окупованого Криму.
Вдень синоптики прогнозують по Україні від +3 до +8 градусів, натомість вночі стопчики термометрів показуватимуть від -5 до +2 градусів.
У середу та четвер, 24 – 25 березня, негода накриє Центр, Схід та Південь України. Натомість на Заході та Півночі – буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Снігопади прогнозують на:
У ці дні в Україні дещо потепліє, синоптики прогнозують від +3 до +9 градусів, а нічна температура все ще коливатиметься у межах від -5 до +2.