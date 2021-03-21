Потепління в Україні тривало відносно недовго. З понеділка, 22 березня, більшість регіонів знову накриють снігопади. Протягом тижня в країні утримуватиметься прохолода.

У яких регіонах України наступного тижня сніжитиме, а де очікувати прояснення – читайте далі.

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Погода в Україні 22 березня

На Заході та Півночі у понеділок, 22 березня, прогнозують хмарну погоду, у решті регіонів буде ясно. До снігу або мокрогу снігу з дощем варто підготуватися мешканцям таких областей:

Волинської;

Львівської;

Тернопільської;

Рівненської;

Сумської;

Чернігівської;

Київської;

Житомирської;

Хмельницької;

Чернівецької;

Івано-Франківської;

Закарпатської.

Денна температура коливатиметься у медах +2...+7 градусів. А от вночі стовпчики термометрів можуть опуститися аж до -5 градусів.

Погода в Україні 23 березня

У вівторок, 23 березня, ситуація дещо зміниться. У більшості областей на Заході очікується прояснення, а от решту території України знову накриють опади.

Зверніть увагу! Сніжитиме всюди, окрім Волинської, Рівненської, Закарпатської, Тернопільської, Хмельницької областей та окупованого Криму.

Вдень синоптики прогнозують по Україні від +3 до +8 градусів, натомість вночі стопчики термометрів показуватимуть від -5 до +2 градусів.

Погода в Україні 24 – 25 березня

У середу та четвер, 24 – 25 березня, негода накриє Центр, Схід та Південь України. Натомість на Заході та Півночі – буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Снігопади прогнозують на:

Черкащині;

Харківщині;

Кіровоградщині;

Миколаївщині;

Одещині;

Херсонщині;

Полтавщині;

Харківщині;

Луганщині;

Донеччині;

Дніпропетровщині;

у Запорізькій області;

в окупованому Криму.

У ці дні в Україні дещо потепліє, синоптики прогнозують від +3 до +9 градусів, а нічна температура все ще коливатиметься у межах від -5 до +2.