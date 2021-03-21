Зима не відпускає: Україну знову накриють снігопади – перелік регіонів
Потепління в Україні тривало відносно недовго. З понеділка, 22 березня, більшість регіонів знову накриють снігопади. Протягом тижня в країні утримуватиметься прохолода.
Джерело:Укргідрометцентр
У яких регіонах України наступного тижня сніжитиме, а де очікувати прояснення – читайте далі.
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Погода в Україні 22 березня
На Заході та Півночі у понеділок, 22 березня, прогнозують хмарну погоду, у решті регіонів буде ясно. До снігу або мокрогу снігу з дощем варто підготуватися мешканцям таких областей:
- Волинської;
- Львівської;
- Тернопільської;
- Рівненської;
- Сумської;
- Чернігівської;
- Київської;
- Житомирської;
- Хмельницької;
- Чернівецької;
- Івано-Франківської;
- Закарпатської.
Денна температура коливатиметься у медах +2...+7 градусів. А от вночі стовпчики термометрів можуть опуститися аж до -5 градусів.
Погода в Україні 23 березня
У вівторок, 23 березня, ситуація дещо зміниться. У більшості областей на Заході очікується прояснення, а от решту території України знову накриють опади.
Вдень синоптики прогнозують по Україні від +3 до +8 градусів, натомість вночі стопчики термометрів показуватимуть від -5 до +2 градусів.
Погода в Україні 24 – 25 березня
У середу та четвер, 24 – 25 березня, негода накриє Центр, Схід та Південь України. Натомість на Заході та Півночі – буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Снігопади прогнозують на:
- Черкащині;
- Харківщині;
- Кіровоградщині;
- Миколаївщині;
- Одещині;
- Херсонщині;
- Полтавщині;
- Харківщині;
- Луганщині;
- Донеччині;
- Дніпропетровщині;
- у Запорізькій області;
- в окупованому Криму.
У ці дні в Україні дещо потепліє, синоптики прогнозують від +3 до +9 градусів, а нічна температура все ще коливатиметься у межах від -5 до +2.
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