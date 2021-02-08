Якою буде погода надалі взимку: прогнози синоптиків

Лютий 2021 року став справжнім погодним випробуванням для України. Людям доведеться призвичаюватися до затяжних хуртовин та тріскучих морозів. У середині місяця стовпчики термометра опустяться до -20 градусів морозу.

На початку лютого в Україні розпочалася масттабна хуртовина. Найбільше постраждали західні та південні регіони.

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Лютий

До 13 – 14 лютого в Україні прогнозують морози. За даними Укргідрометцентру, найхолодніше буде на Півночі та Заході України. Вдень температура повітря там опуститься до -11 градусів морозу. Середня нічна температура коливатиметься від -5 до -11 градусів морозу. У високогір'ї Карпат обіцяють до -20 градусів морозу. Найтепліше буде на Півдні. Там повітря прогріється до +11 градусів.

Синоптикиня Наталія Голеня попередила, що в Україну з Півночі прямує холодне арктичне повітря. Воно може спричинити суттєве погіршення погоди.

Під час прояснень в західних і північних областях ми можемо знову очікувати морози до -20 градусів, а то і -25 градусів,

– наголосила синоптикиня.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попередив, що Україні найближчим часом доведеться пережити ще 2 масштабні снігопади. Вони можуть бути навіть потужнішими, аніж негода 7 – 8 лютого. Один з них буде орієнтовно 10 лютого, другий – 11-12 лютого.

Водночас синоптики радять українцям не панікувати. У настільки суворій погоді немає нічого аномального. Просто через надто теплі сезони люди почали поступово відвикати від класичних зим.

У Карпатах досі зберігається рівень сніголавинної небезпеки. Мандрівникам-відчайдухам радять бути обережними та не ризикувати власним життям і здоров'ям.

У лютому в Україні буде морозяно і сніжитиме / Фото "Думская"



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