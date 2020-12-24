Погода взимку буде періодично змінюватись. У грудні прогнозують значні опади, а в січні – відлигу. Натомість лютий може бути найхолоднішим. Синоптики припускають, що зима цьогоріч не буде такою теплою, як минула.

Перший місяць зими закінчиться відлигою. Про це 24 каналу розповів синоптик Леонід Горбань.

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Грудень

Синоптики обіцяють в кінці місяця морозні дні. Хоча 24 – 25 грудня на дорогах може бути крижаний дощ та ожеледиця, особливо у Києві. Тож водіїв закликають бути обачними. На Півночі, у горах, у Вінницькій та Черкаській областях падатиме сніг.

На новорічні свята Україну охопить відлига. Так, температура повітря вдень не опускатиметься нижче нуля. Хоча вночі країну накриють невеликі морози. Також синоптики прогнозують рясні дощі та мокрий сніг.

Найхолодніше буде у Києві та Дніпрі . До слова, максимальна температура у столиці на свято буде +1 градус.

. До слова, максимальна температура у столиці на свято буде +1 градус. В Одесі температура повітря сягатиме +5 градусів, у Львові – +8.



Засніжені лавочки / Фото 24 каналу

Січень

На початку січня прогнозують нічні морози. Однак вдень стовпчики термометрів переважно будуть вище нуля. Хоча на Різдво прогнозують до -5 градусів. Опісля в Україні поступово потеплішає до +4...+5 січня. Така погода протримається до 13 січня.

До речі, на Різдво опадів не прогнозують, однак сніг падатиме перед ним. До речі, сніжитиме також у середині січня.



На новорічні свята прогнозують відлигу / Фото 24 каналу

Лютий

У лютому також буде морозна погода. До речі, цей місяць може бути найхолоднішим за всю зиму. Так, на початку лютого стовпчики термометрів опускатимуться до -14 градусів. Після 10 лютого температура повітря триматиметься на рівні нуля.

Також у першій декаді місяця обіцяють рясний сніг, а в кінці – сніг з дощем.

Що кажуть в "Укргідрометцентрі"

За інформацією синоптика "Укргідрометцентру" Наталії Голені, середньомісячна температура взимку буде трішки відхилятись від загальної норми. Це означає, що можуть бути як морози, так і тепло.

Проте Голеня зауважила, що розрахунки кліматичних моделей не вказують, що зима буде такою ж теплою, як і торік.



Сніг у парку / Фото 24 каналу

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